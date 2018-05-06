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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini daha da geliştirebileceği sektörlerden biri de turizm, bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye-Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini daha da geliştirebileceği sektörlerden biri de turizm, bunu başarmamız lazım. Hele hele paket turizm ile Türkiye-Sırbistan ortak bir çalışmanın içerisine girebilir."


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