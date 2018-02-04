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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İtalya) Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılaca

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 18:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-İtalya) Ticaret hacmimiz geçen yıl 20 milyar dolara yaklaştı ancak iki ülkenin potansiyeli bunun katbekat üzerindedir. 2020 yılında 30 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz. Ziyaretim sırasında bu hedef doğrultusunda atılacak ikili adımları da görüşeceğiz."

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