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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin olduğu yerde terör olmaz, sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye ve bölgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar, petrol üzerinde hesap yapıyor. Petrol...Ve bu oyun

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin olduğu yerde terör olmaz, sadece huzur kök salabilir. Terör olmayınca da Suriye ve bölgeyle ilgili hesaplar tutmuyor. Pusulalar şaşıyor. Suriye üzerinde hesap yapanlar, petrol üzerinde hesap yapıyor. Petrol...Ve bu oyunu da biz bozacağız. "

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