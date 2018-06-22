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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ulaşım alt yapısında devrim yaptık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 23:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ulaşım alt yapısında devrim yaptık."


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