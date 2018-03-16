Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile de telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Ukrayna arasında ekonomi, ticaret, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusundaki karşılıklı kararlılık teyit edildi. İki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Kırım'daki son gelişmelere, Kırım Tatarlarının meselelerine de değindiler.
Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle mücadele için istihbarat paylaşımı ve bu doğrultuda gerekli adımların atılması konularının da ele alındığı kaydedildi.
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