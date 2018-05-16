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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yeni bir döneme adım atacağı 24 Haziran seçimlerinde milletimizin yine en doğru kararı vereceğinden şüphem yoktur. Sizlerden ülkemizin demokrasiden ekonomiye her alandaki umutlarını ifade eden 2023 hedeflerine sahip çıkma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yeni bir döneme adım atacağı 24 Haziran seçimlerinde milletimizin yine en doğru kararı vereceğinden şüphem yoktur. Sizlerden ülkemizin demokrasiden ekonomiye her alandaki umutlarını ifade eden 2023 hedeflerine sahip çıkmanızı özellikle rica ediyorum. Eski Türkiye'nin hastalıklarını hortlatmak için uğraşanlara asla izin vermeyeceğinize inanıyorum. Türkiye'yi yeniden istikrarsızlığa, çekişmenin, kısır kavgaların tuzağına çekmek isteyenlere itibar etmeyeceğinizi biliyorum."


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