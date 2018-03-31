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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ümraniye'mizdeki 2B arazilerinin tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Kazımkarabekir, İnkılap, Hekimbaşı, Elmalıkent, Topağacı ve Dumlupınar mahallerimizdeki 715 hektarlık arazi için de müjdeyi buradan veriyoruz. Pazartesi itibarıyla tapusu olan vatandaşlarımız belediyemize inşaat ruhsatları için müracaatlarını yapabilirler."

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