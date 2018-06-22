Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye eserler kazandırıldığını belirterek, "Bay Muharrem acaba Marmaray'dan, Avrasya'dan geçti mi? Bay Kemal geçti mi? Geçse bile gizli geçer. Öyle veya böyle, biz eğitimde, sağlıkta bu adımları atarak, ulaşımda tarihi adımlar attık." dedi.
Üsküdar'daki mitingde halka seslenen Erdoğan, katılımcıların sandıkta CHP'ye gereken dersi vermelerini istedi.
Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP yönetimindeyken kentte hava kirliği, çöpler olduğunu, su bulunmadığını, Ümraniye'de patlayan çöplükte 39 vatandaşın öldüğünü ifade ederek, bunların hesabının sorulması gerektiğini söyledi.
Üsküdar'dan olan Cumhurbaşkanının yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Gece gündüz çalışmaya var mıyız? İdeolojik yaklaşım içerisinde olanlara sandıkta gerekli dersi veriyor muyuz?" diye konuştu.
Eğitimde yaptıklarını ülkede şimdiye kadar hiçbir iktidarın gerçekleştiremediğini ifade eden Erdoğan, kendi jenerasyonun kitap alamayacak durumda eğitim gördüğünü, şimdi sıraların üzerine çocukların kitaplarının konulduğunu, ücretsiz kitap verildiğini kaydetti.
Ücretli üniversite kalmadığını, öğrencilere 45 lira verilen bursun şimdi 470 liraya çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti:
"Master öğrencisi 940 lira alıyor. Doktora öğrencisi de asgari ücret alıyor. Bunu yapan biziz. Niye? Çünkü bizim iktidarımız yolsuzlukların iktidarı değil. Bay Kemal siz yolsuzluklara gömüldünüz. Maltepe'nin ikinci başkanı MLKP. Şu anda içeride 10 yıla mahkum oldu. Bunlarla bu ülke yönetilir mi? Bay Muharrem, aman yarabbi artık sosyal medyaya da düştü. O ne ağız. Hale bak, bunlardan bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Öyleyse bizim ahlak çok önemli. Edep, adap çok önemli. Yoksa benim milletim bunlara gerekli dersi sandıkta verir. Çünkü benim milletim edep, adap noktasında bu işin hassasiyetini bilir."
Erdoğan, sohbet sırasında bir hocasının kendisine "Neslini bil, ceddini bil, haddini bil." dediğini dile getirerek, "Biz de bunlara diyoruz ki, 'Neslini bil, ceddini bil, haddini bil.' Biz bu yolda böle yürüyoruz, böyle yürüyeceğiz. Bu millete yakışan odur, onun için." şeklinde konuştu.
Eğitimde iktidara geldiklerinden bu yana 280 bin derslik yaptıklarını, eskiden Anadolu'da 100 küsur öğrencinin bulunduğu sınıflarda eğitim verildiğini anlatan Erdoğan, katılımcılar arasındaki öğrencilere sınıf mevcutlarını sordu.
Sınıf ortalamasının 32 kişi olduğunu dile getiren Erdoğan, 580 bin öğretmen atadıklarını, Kılıçdaroğlu'nun ise bütün öğretmenleri atayacağını söylemesini eleştirdi. Erdoğan, "Yalan söyleme. Dürüst ol dürüst." dedi.
- "Amanoslarda dağları deldik"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'ın Marmaray'ın merkezi olduğunu belirterek, açıldığından bugüne kadar 268 milyon yolcu taşındığını anlattı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tünel ve Osmangazi Köprüsü'nün vatandaşlar tarafından kullanıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Her ne kadar Bay Muharrem beğenmiyorsa da Osmangazi Köprüsü'nden 13 milyon 384 araç geçti. Bay Muharrem fiyatı çok fazla, diyor. Üçüncü köprüden tek yönlü para alınıyor. Otomobil geçiş ücreti 13 lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2025'te, 7 yıl sonra devlete terk edilecek. Bay Muharrem, biz iş biliyoruz. Buranın parası sana fazla geliyorsa, sen de o zaman Demirel'in yaptığı birinci köprüden geç, Özal'ın yaptığı ikinci köprüden geç. Orayı tercih etme. Bunlardan da memnun değilsen sandalla geç. Mecbur değilsin onlardan geçmeye, geç diğer ikisinden. Biz hizmetimizi yapıyoruz. İsteyen Yavuz Sultan Selim'den, isteyen diğer ikisinden geçer. Bayramlarda da bunları ücretsiz yapıyoruz. Zaten 7 yıl sonra orası da devlete verilecek. O zaman farklı adımlar atabiliriz. Belki ondan önce daha farklı adımlar atabiliriz. Ama bizi kalkıp da bunlarla tehdit etme yoluna gitme. Çünkü biz bu eserleri ülkemize kazandırdık. Bay Muharrem acaba Marmaray'dan, Avrasya'dan geçti mi? Bay Kemal geçti mi? Geçse bile gizli geçer. Öyle veya böyle, biz eğitimde, sağlıkta bu adımları atarak, ulaşımda tarihi adımlar attık."
Erdoğan, Türkiye'ye yollar yapıldığını ifade ederek, "Dağları deldik, Ferhat olduk. İşte Şirin karşımda. Şirin'e ulaşmak için dağları deldik. Dün Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep'teydim. Amanosları da deleceğiz, dedim. Amanosları delerek teröristlerin inlerine gireceğiz. Girdik mi? Girdik. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Üsküdarlının teröristlere karşı özel bir sempatisi vardır değil mi? Sizin adınıza biz zaten gereğini yapıyoruz." şeklinde konuştu.
(Sürecek)
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