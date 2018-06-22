Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da halka seslendi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye eserler kazandırıldığını belirterek, "Bay Muharrem acaba Marmaray'dan, Avrasya'dan geçti mi? Bay Kemal geçti mi? Geçse bile gizli geçer. Öyle veya böyle, biz eğitimde, sağlıkta bu adımları atarak, ulaşımda tarihi adımlar attık." dedi. Üsküdar'daki mitingde halka seslenen Erdoğan, katılımcıların sandıkta CHP'ye gereken dersi vermelerini istedi. Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP yönetimindeyken kentte hava kirliği, çöpler olduğunu, su bulunmadığını, Ümraniye'de patlayan çöplükte 39 vatandaşın öldüğünü ifade ederek, bunların hesabının sorulması gerektiğini söyledi. Üsküdar'dan olan Cumhurbaşkanının yalnız bırakılmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Gece gündüz çalışmaya var mıyız? İdeolojik yaklaşım içerisinde olanlara sandıkta gerekli dersi veriyor muyuz?" diye konuştu. Eğitimde yaptıklarını ülkede şimdiye kadar hiçbir iktidarın gerçekleştiremediğini ifade eden Erdoğan, kendi jenerasyonun kitap alamayacak durumda eğitim gördüğünü, şimdi sıraların üzerine çocukların kitaplarının konulduğunu, ücretsiz kitap verildiğini kaydetti.

Ücretli üniversite kalmadığını, öğrencilere 45 lira verilen bursun şimdi 470 liraya çıkarıldığını belirterek, şöyle devam etti: "Master öğrencisi 940 lira alıyor. Doktora öğrencisi de asgari ücret alıyor. Bunu yapan biziz. Niye? Çünkü bizim iktidarımız yolsuzlukların iktidarı değil. Bay Kemal siz yolsuzluklara gömüldünüz. Maltepe'nin ikinci başkanı MLKP. Şu anda içeride 10 yıla mahkum oldu. Bunlarla bu ülke yönetilir mi? Bay Muharrem, aman yarabbi artık sosyal medyaya da düştü. O ne ağız. Hale bak, bunlardan bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Öyleyse bizim ahlak çok önemli. Edep, adap çok önemli. Yoksa benim milletim bunlara gerekli dersi sandıkta verir. Çünkü benim milletim edep, adap noktasında bu işin hassasiyetini bilir." Erdoğan, sohbet sırasında bir hocasının kendisine "Neslini bil, ceddini bil, haddini bil." dediğini dile getirerek, "Biz de bunlara diyoruz ki, 'Neslini bil, ceddini bil, haddini bil.' Biz bu yolda böle yürüyoruz, böyle yürüyeceğiz. Bu millete yakışan odur, onun için." şeklinde konuştu.