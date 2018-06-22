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 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜSKÜDAR'DA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "(BEDELLİ ASKERLİK) 24'ünden sonra masamın üzerinde" "Ben, Genelkurmay Başkanını çağıracağım.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"(BEDELLİ ASKERLİK) 24'ünden sonra masamın üzerinde"

"Ben, Genelkurmay Başkanını çağıracağım. Milli Savunma Bakanımı çağıracağım. Onlarla birlikte oturacağım. Konuşacağım. Nihai kararımızı da vereceğiz"

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü ilçe mitingini Üsküdar'da gerçekleştirdi.
Erdoğan bedelli askerlikle ilgili olarak, "Ben Genelkurmay Başkanını çağıracağım. Milli Savunma Bakanımı çağıracağım. Onlarla birlikte oturacağım. Konuşacağım. Nihai kararımızı da vereceğiz" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal, Maltepe, Ataşehir mitinglerinden sonra Üsküdar'a geldi. Ataşehir'de kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yapan Erdoğan, Muharrem İnce'yi eleştirerek, “Bay Muharrem'in telefon konuşması sosyal medyada düştü. O ne ağız. Hale bak. Bunlardan bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Siyasette ahlak çok önemli. Edep, adap çok önemli. Yoksa benim milletim gerekli dersi bunlara sandıkta verir. Benim milletim edep, adap noktasında bu işin hassasiyetini bilir. Bir hocam vardı. Bir gün dedi ki: 'Evladım neslini bil. Ceddini bil haddini bil' Şimdi biz de bunlara diyoruz ki neslini, ceddini haddini bil" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE
Ulaşımda tarihi adımlar attıklarını belirten Erdoğan, " Nerden nereye geldik. Devam edeceğiz. Biz dağları deldik. Biz Ferhat olduk. İşte Şirin karşımda. Şirin'e ulaşmak için biz dağları deldik. İşte dün Mardin Şanlıurfa, Gaziantep'teydik. Dedim ki; Amanoslar'ı da deleceğiz. Amanoslar'ı da delerek o teröristlerin, onların inlerine gireceğiz. Girdik mi girdik. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Şu anda içeride ve dışarıda PKK'ya karşı gereken mücadeleyi veriyor muyuz? Cudi'de verdik mi? Gabar'da verdik mi? Tendürek te verdik mi ? Bestler Derelerde verdik mi? Şimdi Kandil'de veriyor muyuz? Bay Muharrem ne diyor? Oraya gidemezsin diyor. Bay Muharrem biz şu anda Kandili bombaladık. Bombalıyoruz" şeklinde konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK
Bedelli askerlik ile ilgili de konuşan Erdoğan, “24'ünden sonra masamın üzerinde. Önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ama ben Bay Kemal ve Bay Muharrem gibi palavra atamam. Ben Genelkurmay Başkanını çağıracağım. Milli Savunma Bakanımı çağıracağım. Onlarla birlikte oturacağım. Konuşacağım. Nihai kararımızı da vereceğiz" diye konuştu

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-Detaylar

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