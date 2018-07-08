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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 19:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıkması neticesinde yaşanan kaza hakkında bilgi aldı.


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