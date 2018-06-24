Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah'ıma hamdediyorum. Ya Rab, bu kulunu bu millete hizmetkar eyledin, sana ne kadar hamdetsek azdır diyorum." dedi.

Erdoğan, Huber Köşkü'ndeki basın açıklamasının ardından, otobüsten burada bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Sözlerine, ayağı güvenlik kapısına sıkışan bir çocuğa geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Erdoğan, "Bir yavrumuz maalesef ayağının bariyere sıkışması suretiyle yaralandı. Şu anda hastaneye götürülüyor. Ben bundan dolayı arkadaşlarımla yaptığım istişarede müsaadeniz olursa, bu akşam burada yapacağımız bu merasimi biz bir başka şekilde daha sonra yapalım. Sizin coşkunuz, coşkumdur. Rabbim bizlere bu zaferi sizlerin dualarıyla, gayretleriyle lütfetti. İnşallah önümüzdeki dönem ülkemiz, milletimiz için çok daha farklı bir dönem olacak. Rabbim bu yavrumuza, hepiniz dua edin şifalar versin. Şu anda inşallah doktorlarımızın da müdahalesiyle şifasını bulur, Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine inşallah sizlerin dualarıyla bu yavrumuzu sağlıklı bir şekilde görmeyi bizlere nasip eder." ifadelerini kullandı.