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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Çamlıca’daki Radyo-TV kulesindeki incelemelerinin ardından, koru içerisinde vatandaşlarla sohbet etti. Makam aracından inen Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

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