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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a gitti

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Vatikan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR", saat 18.50'de Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile bazı ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Vatikan'a gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan

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