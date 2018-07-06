Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım birlikte Cuma namazı kıldı

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, toplantı sonrası Söğütözü Mahallesi'ndeki Başyazıcıoğlu Camii'nde cuma namazını kıldı. Erdağon ve Yıldırım'a bazı bakanlar, milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.

Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan ve Yıldırım, daha sonra aynı araçla camiden ayrıldı.

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