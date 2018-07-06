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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım birlikte Cuma namazı kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazını Başyazıcıoğlu Camii'nde kıldı.

Partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, toplantı sonrası Söğütözü Mahallesi'ndeki Başyazıcıoğlu Camii'nde Cuma namazını kıldı. Erdağon ve Yıldırım'a bazı bakanlar, milletvekilleri ve partililer de eşlik etti. Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan ve Yıldırım, daha sonra aynı araçla camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Camiden görüntü
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıkışı

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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