Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başlayıp 16.40'da sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.
SEÇİMLER SONRASINDAKİ SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR
Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldığı düşünülüyor.
İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER
Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir araya geldi.
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