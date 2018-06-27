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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi. Görüşmede, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldığı düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi!

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başlayıp 16.40'da sona erdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

SEÇİMLER SONRASINDAKİ SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR

Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapıldığı düşünülüyor.

İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir araya geldi.

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