Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

24 Haziran seçimlerinin yoğunluğuna rağmen ilişkilerin önemine atfen bu ziyareti gerçekleştirdi. İngiltere'nin darbe girişimi sonrası bakan düzeyindeki dayanışması bizim için önemlidir.İlişkimizi Brexit sonrası nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı May ile açıklama yapıyor. Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile May'in, teröre karşı işbirliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıklamıştı.

SORU-CEVAP TUTUKLU SÖZDE GAZETECİLER SORUSU Her şeyden önce, Türkiye'de teröristlerden cezaevinde kaç kişi olduğuyla ilgili sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Bankamatiklerde paraları götürenler, silahla yakalananlar, insan öldürenler. Bunların elinde bir kart var diye her şey serbest değil bunlara. Sağlıklı haber öğrenin ki, sağlıklı haber iletin. Bilesiniz ki bu işin aslı budur. Teröristten gazeteci olmaz.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum. Daha önce 128 ülke bu taşınma eylemine 'hayır' demişti.

İsrail 'güçlüyüm o zaman haklıyım' diyerek bu adımları atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir.

Sene 1948. Filistin hemen hemen şu anda İsrail'in işgal ettiği toprakların tamamında yerleşik durumda olan bir ülkeydi. Sonraki süreçte sürekli olarak İsrail, belli bir oranda ala ala Filistin'i orada bir avuç yere sıkıştırdı. Ve işgalci olarak buraların sahibi konumuna girdi. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

Bu vahşeti bir kez daha lanetliyorum.

FETÖ VE PKK'YA KARŞI İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ



FETÖ ve PKK ile ilgili isim listelerini Sayın Başbakan'a (May) verdim. Bugün benim canım yanarken, yarın da İngiltere'nin canı yanar. Bu konuyla ilgili bizim hassasiyetimiz çok yüksek. Sayın Başbakan'a mesela ben şunu sorabilirim: Bugüne kadar kaç DEAŞ'lıyı öldürdünüz?

Ama biz sadece Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük. DEAŞ'a karşı mücadeleyi veren biziz, buna rağmen yalan yanlış haberler üretildi.

YABANCI SAVAŞÇILAR



Erdoğan: Toplamda 600 bin savaşçıyı biz ülkelerine gönderdik. Yaklananlardan da yargılananlar var. Bu konuda affimız yok.

Cuma günü atılacak adımda sabahtan İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Dış işleri Bakanlığımız ön toplantı yaparak sonuç bildirgesi için çalışılacak. Ortak bildirgeyi de sonuç bildirgesi olarak Cuma günü yayınlayacağız. Şu an belirlenen bir şey yok.

İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİYİ GÖNDERMESİ



O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşek olursa o zaman bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır.

AYRINTILAR GELECEK...

