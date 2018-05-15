Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı May ile açıklama yapıyor. Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile May'in, teröre karşı işbirliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıklamıştı.
May'in açıklamarından satır başları;
İngiltere Başbakanı May, "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" dedi.
May, "Suriye'de yaşananlar dünyayı etkiliyor.
Cumrhubaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Müttefikimiz Birleşik Krallık'ı ziyaret etmekten memmunum.
24 Haziran seçimlerinin yoğunluğuna rağmen ilişkilerin önemine atfen bu ziyareti gerçekleştirdi. İngiltere'nin darbe girişimi sonrası bakan düzeyindeki dayanışması bizim için önemlidir.İlişkimizi Brexit sonrası nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirdik.
Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki 2. büyük ihraç pazarıdır.
PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz.
ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını tanımıyoruz. ABD'nin adımı İsrail'i cesaretlendirmiştir.
Bu vahşeti bir kez daha lanetliyorum.
Sene 1948. Filistin hemen hemen şu anda İsrail'in işgal ettiği toprakların tamamında yerleşik durumda olan bir ülkeydi. Sonraki süreçte sürekli olarak İsrail, belli bir oranda ala ala Filistin'i orada bir avuç yere sıkıştırdı. Ve işgalci olarak buraların sahibi konumuna girdi. Bunu kabul etmek mümkün değildir.
İsrail 'güçlüyüm o zaman haklıyım' diyerek bu adımları atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir.
Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum. Daha önce 128 ülke bu taşınma eylemine 'hayır' demişti.
SORU-CEVAP
TUTUKLU SÖZDE GAZETECİLER SORUSU
Her şeyden önce, Türkiye'de teröristlerden cezaevinde kaç kişi olduğuyla ilgili sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Bankamatiklerde paraları götürenler, silahla yakalananlar, insan öldürenler. Bunların elinde bir kart var diye her şey serbest değil bunlara. Sağlıklı haber öğrenin ki, sağlıklı haber iletin. Bilesiniz ki bu işin aslı budur. Teröristten gazeteci olmaz.
FETÖ VE PKK'YA KARŞI İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ
FETÖ ve PKK ile ilgili isim listelerini Sayın Başbakan'a (May) verdim. Bugün benim canım yanarken, yarın da İngiltere'nin canı yanar. Bu konuyla ilgili bizim hassasiyetimiz çok yüksek. Sayın Başbakan'a mesela ben şunu sorabilirim: Bugüne kadar kaç DEAŞ'lıyı öldürdünüz?
Ama biz sadece Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük. DEAŞ'a karşı mücadeleyi veren biziz, buna rağmen yalan yanlış haberler üretildi.
YABANCI SAVAŞÇILAR
Erdoğan: Toplamda 600 bin savaşçıyı biz ülkelerine gönderdik. Yaklananlardan da yargılananlar var. Bu konuda affimız yok.
İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİYİ GÖNDERMESİ
AYRINTILAR GELECEK...
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