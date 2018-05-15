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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın açıklaması yapıyor. İngiltere Başbakanı May konuşmasında, "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İsrail'in Türk büyükelçiyi gönderme kararına ilişkin, "O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşek olursa o zaman bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı May ile açıklama yapıyor. Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile May'in, teröre karşı işbirliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıklamıştı.

May'in açıklamarından satır başları;

İngiltere Başbakanı May, "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz" dedi.

May, "Suriye'de yaşananlar dünyayı etkiliyor.

  • Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız şeffaf bir soruşturma yapılmalı

Cumrhubaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • Müttefikimiz Birleşik Krallık'ı ziyaret etmekten memmunum.

  • 24 Haziran seçimlerinin yoğunluğuna rağmen ilişkilerin önemine atfen bu ziyareti gerçekleştirdi. İngiltere'nin darbe girişimi sonrası bakan düzeyindeki dayanışması bizim için önemlidir.İlişkimizi Brexit sonrası nasıl geliştirebiliriz bunları değerlendirdik.

  • Birleşik Krallık ülkemizin Avrupa'daki 2. büyük ihraç pazarıdır.

  • PKK, FETÖ gibi terör örgütü üyelerinin iadesi konusunda İngiltere ile işbirliğinin geliştirilmesini istiyoruz.

  • ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasını tanımıyoruz. ABD'nin adımı İsrail'i cesaretlendirmiştir.

  • Bu vahşeti bir kez daha lanetliyorum.

  • Sene 1948. Filistin hemen hemen şu anda İsrail'in işgal ettiği toprakların tamamında yerleşik durumda olan bir ülkeydi. Sonraki süreçte sürekli olarak İsrail, belli bir oranda ala ala Filistin'i orada bir avuç yere sıkıştırdı. Ve işgalci olarak buraların sahibi konumuna girdi. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

  • İsrail 'güçlüyüm o zaman haklıyım' diyerek bu adımları atmıştır. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir.

  • Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, (Filistin'deki) bu zulme son vermeye davet ediyorum. Daha önce 128 ülke bu taşınma eylemine 'hayır' demişti.

  • (ABD) Tarih seni affetmeyecek, bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek, bunu da göreceğiz.

    • SORU-CEVAP

    TUTUKLU SÖZDE GAZETECİLER SORUSU

    Her şeyden önce, Türkiye'de teröristlerden cezaevinde kaç kişi olduğuyla ilgili sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Bankamatiklerde paraları götürenler, silahla yakalananlar, insan öldürenler. Bunların elinde bir kart var diye her şey serbest değil bunlara. Sağlıklı haber öğrenin ki, sağlıklı haber iletin. Bilesiniz ki bu işin aslı budur. Teröristten gazeteci olmaz.

    FETÖ VE PKK'YA KARŞI İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ

    FETÖ ve PKK ile ilgili isim listelerini Sayın Başbakan'a (May) verdim. Bugün benim canım yanarken, yarın da İngiltere'nin canı yanar. Bu konuyla ilgili bizim hassasiyetimiz çok yüksek. Sayın Başbakan'a mesela ben şunu sorabilirim: Bugüne kadar kaç DEAŞ'lıyı öldürdünüz?

    Ama biz sadece Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük. DEAŞ'a karşı mücadeleyi veren biziz, buna rağmen yalan yanlış haberler üretildi.

    YABANCI SAVAŞÇILAR

    • Erdoğan: Toplamda 600 bin savaşçıyı biz ülkelerine gönderdik. Yaklananlardan da yargılananlar var. Bu konuda affimız yok.

    • Cuma günü atılacak adımda sabahtan İslam İşbirliği Teşkilatı olarak Dış işleri Bakanlığımız ön toplantı yaparak sonuç bildirgesi için çalışılacak. Ortak bildirgeyi de sonuç bildirgesi olarak Cuma günü yayınlayacağız. Şu an belirlenen bir şey yok.

    İSRAİL'İN BÜYÜKELÇİYİ GÖNDERMESİ

    • O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşek olursa o zaman bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır.

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    Anahtar Kelimeler:
    ingiltere Theresa May cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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    Okuyucu Yorumları 23 yorum
    reis sen iste biz gemi ile ucaklarla israille savaşırız. seni çok üzdüler
    ulan bir avuç yahudi lanetlenmiş topluluk dünyaya kafa tutuyor yaaa. reisten başka da kafa tutan yok bu hınzırlara
    aman meydan okumuş one mınute dedı daha sonra ben spıkere sedım dersın
    Bizimkiler kendi büyükelçisini İsrail terket ülkemi diyor ama bizimkiler hala daha kendi ülkemizdeki Yahudi Hristiyan Hristiyan büyükelçisini gönderemedi onlar kendisi çağırıyor işte Kim kimin dostu olduğu belli oldu
    tamam,oldu.
    erdoğan meydan okudukça dolar da bize meydan okuyor
    one minute mi dersin
    Mavi marmara da ne yaptin ki.yanlış politikalar ve istikrarsızlıgın nedeniyle kimse seni kale almıyor.Yazık ulkeme.
    Ya bırak İsrail'e meydan okumayı bırak Filistini de Türkiye'ye bak. Dolar 4,5 tl Euro 5,3 tl, benzin 6,2 tl.....Yeter yaa...Firmaların borcu dövizden dolayı her gün artıyor yakında dev iflaslar olacak C.B. Filistin derdinde!
    Kınama yazısı, ortak bildiri yayınlar geçersiniz! Faaliyet yok 1-kitlesel boykot 2-tüm ilişkileri kes
    Bu haber doğruysa o zaman akp ye oy vermeliyim.
    ya herro ya merro diyip girecegiz en sonunda birbirimize
    Salla, nasil olsa koyun cok
    laf kalabaligini birak ulkeyi babasinin ciftligi gibi kullanan amerikaya israile karsi icraatlara basla
    lafla peynir gemisi yürümez ne çocuk oyunumu bu sen yap bizde yaparız yapacak adam konuşmaz derhal yap araskeri anlaşmalar iptal et çek elçiyi kov elçisini birdağa gelmemek ve gitmemek üzere ülkedeki yahudileri kov abd yede elçililk işlemlerini maslahat güzarına indir ozaman adam derim yalandan kınıyorum şiddetle kınıyorum ile olmaz müslümansınya sözle olmaz ne hesap vereceksin ALLAH C.C ya ozaman osmanlı dirildi derim eyley leyle heyt ile olmuyor bu ancak kendini kandırmak ve ALLAH C.C şahit olsun eyer bu seferde sözile kınamak olursa hakkımı helal etmiyorum iki elim iki yakanızda haramolsu
    Pardon da neyin arzusu sayın rte adamlar kendilerine ait olmayan bi yerden büyükelçiyi gönderiyorlar sende buna boyun egiyorsun sizin milliliginiz ancak tv programlarını geçmez hayatınız yalan dolan
    zart zurt edebiyatına başladı yine....
    yav he heeeeee la he heee, sen bunu çomaroluçomar yedirirsin anca, yawheahea
    reyiz son kozlarını oynayıp hem bizi hem kendini batacak.
    reyiz son kozlarını oynayıp hem bizi hem kendini batiracak.
    Ne yapacaksınız İsrail askeri operasyon yapar Kudüs cuma namazını kılarız dersin ama fada fiso icraat yap İsrail yok edecek tek millet Türkler ama siz kalkindirdiniz ticareti israille yapıyorsun tarım ülkesinde tohumu İsrail'den aldınız ama şunu yapabilirsiniz hiç bisey
    RECEP TAYİP ERDOĞAN REİSLİK ÜLKÜÇÜ TABİRİDİR NEYSE ÖNCELİKLE DÜŞMANIN SAHİP OLDUĞU SİLAHDAN DAHAETKİLİ SİLAHA SAHİP OL ONDAN SONRA KAFATUT.AÇIKÇA SÖYLÜYORUM İSRAİLİN ELİNDE NÜKLER SİLAHVARSA SENDE SAHİP OL.
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