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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinde Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunuldu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesinde Meclis çalışmaları ve yeni döneme ilişkin fikir teatisinde bulunuldu.


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