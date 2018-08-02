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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine va Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Türk bayrağı motifli çelenk ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri daha Anıtkabir merdivenlerinde anı fotoğrafı çektirerek Misak-ı Milli Kulesine geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan deftere şunları yazdı:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın ülkemiz milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın, FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin barisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun diyorum."

Görüntü Dökümü:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyerinin Aslanlı Yol'da yürümesi

-Mozoleye çelenk bırakılması

-Saygı duruşundan görüntü

-Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

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