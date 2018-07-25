Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.Ziyarette Yıldırım’ın makam koltuğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bıraktığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. İYİ Parti Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Sezgin ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak fotoğrafa tepki gösterdi.

Sezgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yasamanın başının, yürütmenin başına koltuğunu bu şekilde teslim etmesi vahimdir ve nezaket kurallarıyla izah edilemez” ifadelerini kullandı.

“BU MEKAN TBMM BAŞKANLIK MAKAMIDIR”

Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis’te çekildiği fotoğrafa diğer tepki gösteren isim Naci Cinisli oldu. Fotoğrafın çekildiği yerin Meclis makamı olduğuna dikkat çeken Cinisli, “Bu fotoğraf gerçek midir? Eğer gerçekse kabul edilir değildir. Bu mekan TBMM Başkanlık makamıdır. En üst düzey iki devlet adamı, hatıra fotoğrafı çektirir gibi, bu seviyede fotoğraf veremezler.

Sayın TBMM Başkanı Meclisin sorumluluk ve itibarını her şartta gözetmelidir” şeklinde paylaşımda bulundu.



