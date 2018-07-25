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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 20:21 | Son Güncelleme

İYİ Partili Adnan Sezgin ve Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın makam odasında çekildikleri fotoğrafa sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis fotoğrafına tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.Ziyarette Yıldırım’ın makam koltuğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bıraktığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. İYİ Parti Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Sezgin ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak fotoğrafa tepki gösterdi.

Sezgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yasamanın başının, yürütmenin başına koltuğunu bu şekilde teslim etmesi vahimdir ve nezaket kurallarıyla izah edilemez” ifadelerini kullandı.

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“BU MEKAN TBMM BAŞKANLIK MAKAMIDIR”

Erdoğan ve Yıldırım’ın Meclis’te çekildiği fotoğrafa diğer tepki gösteren isim Naci Cinisli oldu. Fotoğrafın çekildiği yerin Meclis makamı olduğuna dikkat çeken Cinisli, “Bu fotoğraf gerçek midir? Eğer gerçekse kabul edilir değildir. Bu mekan TBMM Başkanlık makamıdır. En üst düzey iki devlet adamı, hatıra fotoğrafı çektirir gibi, bu seviyede fotoğraf veremezler.

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Sayın TBMM Başkanı Meclisin sorumluluk ve itibarını her şartta gözetmelidir” şeklinde paylaşımda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
erdoğan İYİ Partil TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bu kadarda herseye takilip muhalefet olmayin be kardesim. Alt tarafi bir koltuk nedir yani binali yildirimda cumhurbaskani koltuguna oturur 23 nisanda ödeşirler. Esas olan yasamanin koltugu degil yasamayi kimin yonettigidir o da yillardir biliniyor zaten koltuga otursa ne olur oturmasa ne olur.
Her koltuğa da oturulmaz ki! Gözü doymadı. C.Başkanlığı gibi en yüksek makamda oturan şahsın alt koltuğuda istemesi, makamını hak etmediğini gösteriyor.
“PADİŞAHIM ÇOK YAŞA!!”. Ülkenin değiştirilen yönetim şeklinde TBMMnin hiç bir fonksiyonu yok ki.. Kalmadı ki.. Demokrasi, Irakta da vardı, Suriyede de vardı..Hatta Libyada, Cezayirde de vardı.. 15 temmuz sürecinden bu yana ülke zaten fiili olarak TEK ADAMlıkla, KHKlarla yönetiliyor..eskiden KHK, şimdilerde de CHK ile yönetiliyor. Bir soru, bugün RTE bir CHK ile; “ben öldükten sonra yerime Bilal oğlan geçecektir” şeklinde CHK yayınlada, yürürlüğe koysa hangi kurum, hangi kanun maddesi ike karşı koyacak!!?
Yav işiniz gücünüz boş lakırdı. Memleketin yararı olan şeylerden bahsedin. Böyle şeyler üzerinden siyaset yapma devri geldi geçti atı aldılar üsküdarı geçtiler hala böyle saçma sapan muhalefet yapıyorsunuz yazıklar olsun! Nasıl milletinvekilisiniz!
Bin ALİ artık mecliste dil atar. objektiflere...
Acınacak haldesiniz. Parti başkanlığı koltuğuna oturtacak birini bulamıyorsunuz. Akşener de sizlerden bir şey olmayacağını anlamış olacak ki o bile sizi bıraktı, siz hala CHP taklidi yapmaya devam ediyorsunuz. Adam kazandı hem de eze eze siz hala çekememezlik krizlerindesiniz. O koltuklar sizin gibilere asla nasip olmaz...
bugün sizinle bir anımı paylaşayım. Yıl 1971. Yedek subaylık görevini yapmaktayım. Müstakik tabur komutanlığında bölük komutan vekiliyim. Bir gün, tabur komutanı makam odama ziyarete geldi. Ayağa kalktım ve oturduğum koltuğu komutana terk ettim. O gün yediğim fırçayı hiç bir zaman unutamam. Bana; "sana verilen bu makam koltuğunu cumhurbaşkanı gelse ona bile terk edemezsin, her makamın şerefi, o makam kiminse ona aittir." dedi. Sonraki hayatımda bir daha böyle bir hataya düşmedim. Tabii ömründe askerlik yapmamış olanların böyle bir anıları olamaz. Anlayana...
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