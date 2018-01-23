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Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 00:13 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki görüşmelerinin ardından saat 23.00'da video konferans aracılığıyla Zeytin Dalı Harekatı hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferans ile harekat hakkında bilgilendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla Pazartesi akşamı itibarıyla Zeytin Dalı Harekatı’nın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki kabullerini tamamlamasının akabinde saat 23.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’ne inerek video konferans aracılığıyla canlı bağlantılar gerçekleştirdi.

HAREKAT MERKEZİ'NE BAĞLANDI

İlk olarak Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu’nun Hatay’daki Harekat Merkezi’ne bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’e yönelik operasyonla ilgili son bilgileri Korgeneral İsmail Temel Metin’den dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı Harekat Merkezi ve Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde görevlerinin başında olan generallerle konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın planlandığı biçimde icra edildiğini ve morallerinin en yüksek seviyede olduğunu belirten TSK mensuplarına, ulusal güvenliğimizi sağlamak amacıyla Afrin’deki terör unsurlarına karşı icra edilen operasyonda tekrar muvaffakiyetler diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezleriyle görüşmelerini müteakiben, sırasıyla Hatay Valisi Erdal Ata, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Mehmet Tekin Arslan ve Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile de canlı bağlantılar gerçekleştirerek söz konusu kentlerdeki durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok

TWITTER'DAN AFRİN MESAJI: GERİ ADIM ATMAK YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda ise kararlılığın devam ettiğini ve geri adım atılmayacağını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
1000 odali sarayda dev ekranda izlemekle olmaz...gönder bilaliii.ama nerde? islamsiz islamcilik budur iste... Allah ve Rasulu ahirzaman müpslümanligi derken aynen seeni tarriflllllemis.
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