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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştirmek üzere Seyit Gazi ilçesinin Aksaklı Mahallesi'ne geldi.

Açılış öncesinde, TANAP tören alanının bulunduğu yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Vucic ile görüştü.

Görüşmeye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen üçlü görüşme, 20 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic TANAP

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