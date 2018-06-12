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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 21:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış töreni sonrasında, tören davetlilerine vereceği iftar için Tasigo Hotel'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic Tasigo Hotel

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