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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanlış anlaşılmasın.

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanlış anlaşılmasın. Ben demiyorum ki, 'Tüm bilim insanları bizim istediğimiz gibi düşünecek veya hepsi böyle, haşa. Ben aklını ilmini bu tür adamların emrine kiraya verenler için bunu söylüyorum. Bundan çok çektik. Bizim isteğimiz, bilimin özünü oluşturan objektiflikten hakkaniyetten farklılıklara saygıdan uzaklaşılmasından hareket edilmesidir. Meczuplukla münbitlik arasındaki o ince çizgiye dikkat etmek lazımdır." (AA)

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