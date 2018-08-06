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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPIMI SÜREN 15 TEMMUZ MÜZESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

İdrsi TİFTİKÇİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren "15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

İdrsi TİFTİKÇİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren "15 Temmuz Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndan Kısıklı'daki konutuna giderken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne de uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çok kısa süre kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna gitti.

Görüntü Dökümü
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- Beylerbeyi Sarayından çıkış
-15 Temmuz Şehitler Müzesi önünden Detay
- Genel ve Detaylar

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