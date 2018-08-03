Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun." dedi.

SALONDAN GELEN 'BİZDE YOK Kİ' YANITINA 'BEN DE OLANLARA SESLENİYORUM' KARŞILIĞI

Konuşmasının sonunda "Ekonomi ile ilgili söylenenlere, sağa sola koşanlara bakmayın" diyen Erdoğan, bir kez daha 'yastık altındaki altınları ve dövizi bozdurun' çağrısı yaptı. Erdoğan salondan gelen "Olanlar çıkarsın" yanıtına gülerek "Ben de olanlara sesleniyorum zaten" karşılığını verdi.



