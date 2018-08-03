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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Erdoğan konuşmasının sonunda yastık altındaki altın ve dövizi bozdurun çağrısı yaptı. Salondan 'Bizde yok' sesi yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun." dedi.

SALONDAN GELEN 'BİZDE YOK Kİ' YANITINA 'BEN DE OLANLARA SESLENİYORUM' KARŞILIĞI

Konuşmasının sonunda "Ekonomi ile ilgili söylenenlere, sağa sola koşanlara bakmayın" diyen Erdoğan, bir kez daha 'yastık altındaki altınları ve dövizi bozdurun' çağrısı yaptı. Erdoğan salondan gelen "Olanlar çıkarsın" yanıtına gülerek "Ben de olanlara sesleniyorum zaten" karşılığını verdi.


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Okuyucu Yorumları 70 yorum
kımsede paramı bıraktın döviz alıcak mıllet battı halen yastık altındakıleri çıkarın diyorsun
para yok bırak dövizi heryerimiz kredi
sıra milletin cebindeki dövizlere geldi
ne ettin abi senin sonunu çok merak ediyorum başkanın sözünü kesmekten en az ikiyüz elli yıl ceza yersin..
inandıkmı tabiki hayır bunlarda dolar yoksa valla kimsede dolar yoktur
erdoğanın çevresinde olupta tl ile is yapan var mi? Samimiyetsiz ve yalancı oldukları bizde dolar yok demelerinden belli
Benim yastığımın altında ödenmeyen faturalar ve ekstralar var onlar ne olacak?
tam o sırada reis boş dururmu hemen yapıştırır cevabını "ben de olanlara söylüyorum zaten" ve soruyu soran ağzı açık bi şekilde usulca yerine oturur, sonra ertesi günün akşamında dolar tekrar eski günlerde ki gibi 1,80 e iner. masalda burada biteeer hadi iyi geceler vatandaşlar.
önce siz bozdurun sonra.... bizde zaten yok ki.!
Utanmadan da dövizleri çıkarmayan damatlar,enişteler,MAN adasından gelen dövizler bozulmamış.
evettt bizdee yokkk seninn. kaçç. millyon daların. varrr sen bozdurr ekono düzelsinn
Hamdolsun Doları 3.50 tl den bozduk geçen sene. Olsun gene bozarız sen yeterki iste reyis
millet gelecek ay ne halt yiyecem diye düşünüyor Cumhurbaşkanımızda yastık altındakileri çıkarın diye çağrı da bulunuyor bi gariplik var bu işte
ONLAR YALAN SÖYLEMEZ, DEMEKKİ BÜTÜN DÖVİZ VE ALTINLAR FAKİRLERDE BE YA...EYYY FAKİRLER ÇIKARIN ŞU DÖVİZLERİ ALTINLARIDA MEMLEKET DÜZELSİN YETER BE YA...
Kusura bakmayın da halkın 3-5 kuruş altınıyla düzelmez bu durum asıl milyon dolarlarla oynayan insanlara söyleyin siz bunu.
dolar beş lirayı geçmiş, milleti enayi yerine koymaya devam ediyor
sen ülke yönetemiyorsun diye dövizmi bozacağız
sizin dövizleri satsak inanıyorum ki dolar yarın 2.5 tl olur
bu devirde yastık altına 1 dolar atabilen adam kraldır
Cebinden Dolarları çıkartıp Burnunu sümkürenleri görmeye hazır olun...Birileride tutup evdeki dolarları yakıyordu, Allah'ım akıl fikir ver..Sayın erdoğan yanlış politikalarınız sonucunda bu döviz yükseldi sizde biliyorsunuz, bu gibi söylemler ile döviz düşmez,Damadınızı paranın başına boşuna oturtmadınız, artık bişeyler yapsa diyorum..!!
Gariban Millete dövizleri altınları bozdurun diyeceğine sen ve çevrendekiler o dediklerini yapsa ülke otomatikman rahatlar.
bakın doları avrosu olanlar, reis bunu üçüncü kez söylüyor bir daha da söylemez. bozduracaksanız bozdurun artık, nedir lan siz bozdurmuyosunuz diye dolar aldı başını gidiyor sizin ki canda bizim ki patlıcan mı, valla reis evlere kadar girip yastık altlarına baktıracakmış, demedi demeyin siz genede bi düşünün derim. bak bozdurmuyorsunuz bizim hakkımıza giriyorsunuz. bunun vebali büyük olur.
ayak ustu bin tane yalan aslinda hayatin yalan ya; secumlerden once ne diyodun simdi ne diyosun
yastik altidakileri birak yakinda yastik bulamiyacaz baskanim yastik altimi kaldi karnini zor doyuruyor ulkenin %90 durumu bu geriye kalan %10 luk kisimida sizler daha iyi biliyorsunuz onlar bozdursun
bakırlar kaldı sadece çağrı bekliyom hemen bozdururum
Yarın bir gün Konyalı bir vatandaş çıkar sokakta dövize tepki olarak dolar yakar. Demedi demeyin.
:))) Şaka mı bu
buraya yorum yapanların hepsinde dolar vardır :)
Garibanı perişan et millet perişanlıktan bankalara sarsın borca batsın. Sonra ödeyemesin üç beş bin lira için de icralık olsun o aldığı üç beş bin lira da olsun on bin, on beş bin. Daha da batağa batsın, sen kalk bir de dalga geç insanlarla.
Hani dolara veya dövize para yatıran yaya kalacaktı. Aklı olan man adasında dövize yatıranlar
bozdur ondan sonra ham madde ye dolar yakita dolar
Tayyip Bey, siz önce Man Adasındaki kendi zulanızı patlatsanız.
durmak yok çalmaya devam
resmen dalga geçiyor
zzzzzzzzzzz
kendi dolar hesabini bozdur once
Kahramanımsın
10 YILDIR DİYANET TE VEKİL İMAMLARA KADRO SOZUNUZU TUTUN vaad yerine GETIRIN
5tl 1 dolar ediyor alamıyoruz ki çıkartalım. sizlerle biraz elinizin taşın altına koyup çıkartın halktan çoktur döviziniz
buraya yorum yapanlarin yuzde 80 i erdogan karsiti ... ancak buraya yorum birakirlar secime geldimi goruyolar :)
En son milletten g.t isteyecekler o günü bekliyorum :)
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