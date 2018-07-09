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Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni, büyüdüğü semt Kasımpaşa'da ilgiyle takip edildi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni doğup büyüdüğü Kasımpaşa semtinde ilgiyle izlendi.

Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtindeki Kızılay Meydanı'nda dev ekrana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'ye gelişi ve Meclis'teki yemin töreni canlı yansıtıldı.

Tören alanında toplanan semt sakinleri, ellerinde bayraklarla Erdoğan'a sevgilerini gösterdi.

Semt sakinlerinden Fatih Malay, 25 yıldır Kasımpaşa'da yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. İstediğimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz." dedi.

Melahat Küçükkızılkaya (71), doğma büyüme Kasımpaşalı olduğunu ifade etti.

Ücretsiz ulaşım kartını gösteren Küçükkızılkaya, "Sabah çıktım. Bütün işlerimi hallettim. Cumhurbaşkanımızı belediyede çalıştığı zamandan beri tanırım. Allah sırtını yere getirmesin. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.

Kızılay Meydanı'ndaki ekrana Ankara'daki törenler yansıtılacak. Kasımpaşa sakinleri programları takibe devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa

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