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Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.

Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona ererken; Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'teki yemin töreni öncesinde izleyici locaları dolmaya başladı. Protokol locasına ilk ilk gelen siyasi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli ve televizyoncu Müge Anlı da töreni izlemek için Meclise gelen isimler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Erdoğan Albayrak, oğlu Bilal Erdoğan, damadı Selçuk Bayraktar ve torunları yemin törenini izlemeye geldi. Bilal Erdoğan ve Esra Erdoğan Albayrak cep telefonuyla öz çekim yaptı. Emine Erdoğan'ın yakasındaki ay-yıldız broşu dikkat çekti. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri, yabancı ülke temsilcileri yemin törenini izledi. Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesiyle locada selamlaştı. Muhalefet partileri arasında törene katılan tek lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, oturumu açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı salona davet etti. Başkan Yılmaz, altın yaldızlı çerçeve içindeki mazbatayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişinde CHP, HDP ve İYİ Partili milletvekilleri ayağa kalkmadı. Anayasanın 103'üncü maddesindeki yemin metnini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, izleyici locası ve milletvekilleri tarafından uzun süre alkışlandı. Meclis Genel Kurulundan ayrılan Recep Tayyip Erdoğan 'size nasıl hitap edelim' diye soran basın munsuplarına "Başkan diyebilirsiniz" diye cevap verdi. Erdoğan "Nasıl hissediyorsunuz" diye sorulması üzerine "Hayırlı olsun. herşey gayet güzel oldu. İnşallah sundan sonra daha güzel olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Erdoğan'ın meclise girişi
Mazbatasını alması
Yemin etmesi
Detaylar

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