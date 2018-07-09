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Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni için Meclis'e geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni töreni için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak Meclis'e geldi.

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni töreni için Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılarak Meclis'e geldi.

Yol kenarında bulunan bazı vatandaşlar Erdoğan'ın makam aracının üzerine gül yaprakları attı. TBMM'ye giriş yapan Erdoğan, burada şeref kıtasını selamladı.

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KONVOYUN GELİŞİ
ASKERİ TÖREN
TOKALAŞMA

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