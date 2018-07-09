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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni için TBMM'ye hareket etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi konutundan cumhurbaşkanlığı yemin töreni için TBMM'ye hareket etti - 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda and içecek ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış olacak

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi konutundan cumhurbaşkanlığı yemin töreni için TBMM'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'de yapılacak yemin töreninin ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi konutundan, TBMM'deki yemin törenine katılmak üzere hareket etti.

24 Haziran seçimlerinden zaferle ayrılarak cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Genel Kurulda and içecek, böylecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlayacak.

TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Külliye'deki "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

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