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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta yapılan yeni havalimanının adını açıkladı. Yeni havalimanına "Muş Havalimanı" denmeyeceğini belirten Erdoğan "Oranın adını da Sultan Alparslan HAvalimanı koyalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 Günlü İcraat Programı'nı açıkladığı roplantıda, Muş'a yapılan yeni havalimanının adını açıkladı.

Erdoğan, yeni havalimanının ismini açılışta açıklamayı planladığını ancak bugünün de bir açılış sayılabileceğini belirterek şunları söyledi:

"SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI"

Şimdi heyecanlandım. Açılışta veririz diyordu arkadaşlarımız ama. Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitiyor. Şimdi artık "Muş Havalimanı" demeyelim dedik arkadaşlara. Bugün de bir nevi açılıştır. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım.

İnşallah 26 Ağustos'ta zaten Malazgirt'teyiz. Oradan inşallah yürüyüşümüzü yapacağız.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
dolar havalimanı
arkadaş bu nasıl bir beyin(!!!!!!) bu nasıl bir osmanlı hayranlığı. istanbuldakine de sen vahdettin dersin çıkarsın işin içinden. söylersin sen amaç ATATÜRK ismini unutturmak değil mi
bıktık artık reis şu isimlerden
Böyle Ad Olmaz Olsun
Atıl havalimanı
Kanuni Sultan Süleyman Olsa Daha Güzel Olurdu..!!!
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