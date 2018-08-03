Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 Günlü İcraat Programı'nı açıkladığı roplantıda, Muş'a yapılan yeni havalimanının adını açıkladı.
Erdoğan, yeni havalimanının ismini açılışta açıklamayı planladığını ancak bugünün de bir açılış sayılabileceğini belirterek şunları söyledi:
Şimdi heyecanlandım. Açılışta veririz diyordu arkadaşlarımız ama. Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitiyor. Şimdi artık "Muş Havalimanı" demeyelim dedik arkadaşlara. Bugün de bir nevi açılıştır. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım.
İnşallah 26 Ağustos'ta zaten Malazgirt'teyiz. Oradan inşallah yürüyüşümüzü yapacağız.
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