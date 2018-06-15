Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

PROJE 3 YIL SÜRECEK

Paylaşımında Bilim Merkezi projesine ilişkin bilgiler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 3 yıl süreceğini, 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini kaydetti.

