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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 21:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz. İnsan ve medeniyet odaklı Bilim Merkezimiz yılda 2 milyon ziyaretçi alacak, bilime katkı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

PROJE 3 YIL SÜRECEK

Paylaşımında Bilim Merkezi projesine ilişkin bilgiler de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 3 yıl süreceğini, 8 bin metrekarelik alanda ve 100 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
24 hazirandan sonra saray zaten bilim merkezi olacak reis sen cannı sıkma.
kur senın ALLAH INA KURBAN KOCA REİS YILMA KORKMA CEKINME BİLDİĞİNİ YAP BU MILLET SENIN HIZMETLERİNİ GÖRMEMEZLİKTEN GELEMEZ
bunlar İnce söyledikten sonra mı aklına geldi?
sen önce wikipedia engelini kaldır sonra bilimsel işleri konuş..
Kek çay olacak mı?
Benim anlamadığım parti gözetmeksizin bu projeler, emekli ikramiyeleri vs. neden hep seçim öncesi açıklanıyor? ????
Helal olsun reis 90 yıldır Üniversiteside bilimi olmayan ülkeye aydınlık getirdin fikir geliştirdin özgürlük getirdin
Evet sayın okuyucular bu dünya projesi için ne düşünüyorsunuz.? Bence her sıkıntımıza çare olur!!
16 yıldır bilimi ne kadar iplediğin ortada dünya şeysi. Ülkede bilim adamı kalmadı sayende hepsi beyin göçü olarak ülkeyi terk etti... Cemaat abilerini koyarsın artık orada bilim adamı olarak duayla fasülye falan büyütürler.
bay bay erdoğan
bilimsel ne gibi çalışmalarımız var?
he he bilim merkeziymiş, 2 milyon suriyeli barınağı olur ora
gereksız proje
Yazık vizyon falan kalmamış neler açıklıyorlar.
yaşasın ne projeymiş ama işssizlik yok olacak
Eğitim ve bilime verdiğiniz değer ortadayken hiç inandırıcı değilsiniz ve gidicisiniz,istihbarat TAMAM,enişte TAMAM,merkez TAMAM.
söylicek kelime bulamıyorum bişeyler üretip dışarıya satsak daha iyi olmazmı hem işsizlere iş imkanı saglamış olmazmıyız başkanım yanlışmı düşünüyorum..?
lan yürü bi git projesi varmış hala üretimde gözü yok adamın
turkiyenin en egitimsiz insanlari boyle yalandan bilim ve sanat konusuyor ya uyuz oluyorum.
allah rızası için birde biz vatandaşların geçim sıkıntısını giderecek çalışanların ayrıştırma yapılmadan calışmasına yönelik bir müjde acıkla bana ne boş vaatlerden
köprüleri hesaplayan adam hesaplamışaa kesin yanlış reis bu hesap 200 bindir o
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