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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün İstanbul'da düzenlediği mitingte "Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da açıklamıştı! İBB'den elektrikli fayton açıklaması!

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HİZMETE BAŞLIYOR

İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

İSTANBULKART İLE ENTEGRELİ OLACAK

Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

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TÜM ADALAR'DA UYGULANMASI PLANLANIYOR

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ'NDE AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Yenikapı Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Biz hayvanlar için vakıf kurmuş, kuş evleri yapmış, peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Yeni düzenlemelerle hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 sayılı yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

FAYTONCULAR ODASI BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde faytonlarla ilgili gelecek düzenlemeyi açıklamasından sonra Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuştu. Ünal bunların dedikodu olduğunu belirterek, “5 yıl önceki gazete haberini yeni olmuş gibi servis ettiler. Bütün bunların arkasında hayvanseverlerin olduğunu düşünüyorum. Bu iddiaların hiçbirisini doğru bulmuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Büyük İstanbul Mitingde faytonlarla ilgili gelecek düzenlemeyi açıklamasından sonra Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal konuştu. Hayvan severlerin dedikodu malzemesi olarak sundukları bu haberlerin hiçbirisini doğru bulmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güveninin tam olduğu belirten Ünal, “Bizim bir tek inancımız var. 3 bin kişinin ekmek yediği bu sektörde Cumhurbaşkanımız bunları bir anda işsiz bırakmayacağını düşünüyorum. O vicdan sahibi bir liderdir. Onun da öyle düşüneceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ADANIN YERLİLERİ İKİYE AYRILDI

Büyükada’nın yerlisi olan Suzan Atan, “İnşallah özgürleşirler. Burada faytoncularla ilgili bir sıkıntımız oluyor. Atlara iyi bakılmadığını düşünüyorum. Bütün gün atların çalıştırıyorlar. Burada bir de çok Fayton var. Aynı zamanda bisikletler var, akülü arabalar var. Birçok kazaya şahit oluyoruz. Eski faytoncularımız çok iyiydi. Hayvanlara da iyi bakarlardı. Bize de çok iyi davranırlardı. Ama şimdi ne olduğu belirsiz kişiler geliyor” dedi. Yine Büyükada’nın yerlisi olan ve hayvanlara yapılan eziyete değinen Yakup Öküten, “Birkaç kişi faytoncu yüzünden bütün faytoncuların başına olaylar geliyor. Fayton kazaları, hayvanlara eziyetler var. İyi bakanı da var, kötü bakanı da. Hayvana ne kadar verimli bakarsanız o kadar verim alırsınız. Eğer bir hayvana eziyet ile para kazandırıyorsa kendine, bu hayvan üzerinden kazanmış olduğu para ona helal olarak geri dönmez, mutlaka bunun bir tarafından çıkar. O yüzden hayvanlara eziyet etmeden, alın teriyle parasını kazanması lazım” şeklinde konuştu. Büyükada’nın esnaflarından olan Nevzat Yıldırım ise; “1978 yılından beri ben Büyükada’dayım. Esnafım. Ama arabacıların bir geçim kaynağı bu faytonculuk. Anadan babadan gelen bir miras. Öyle bir yanlı bilgiler veriyorlar ki aşırı derecede yanlış bilgiler var. Ufak tefek yanlış arkadaşlarımız olabilir. Onlar kendi aralarında ayıklanıyor. Barındırmazlar orada. Hayvan sevgisi olan bir insan bu işi yapıyor. Bir tane at düşmüş, hayvan hakları onu büyük manşetler yapıyorlar. Ama bir de gerçeğini görseler. Hayvanların, insanların yaşantı tarzlarını görsünler” ifadelerini kullandı.

"BUNLAR DEDİKODUDUR"

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, “Bunlar dedikodudur. İnanmıyoruz. Bizim bir tek inancımız var. 3 bin kişinin ekmek yediği bu sektörde Cumhurbaşkanımız bunları bir anda işsiz bırakmayacağını düşünüyorum. O vicdan sahibi bir liderdir. Onun da öyle düşüneceğine inanıyoruz. Ama hayvan severler bizimle olan didişmelerinde başarılı oldular. 5 yıl önceki gazete haberini yeni olmuş gibi servis ettiler. Bütün bunların arkasında hayvan severlerin olduğunu düşünüyorum. Bu iddiaların hiçbirisini doğru bulmuyorum. 200 tane at getirdik. Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin alınarak getirildi. İl Tarım Müdürlüğü’nün kontrolünde, hepsinin sağlık kontrolleri yapılmış, çipleri takılmış, sağlıklı hayvanlar getirdik. Adaya atların hepsi kontrollü, sağlık taramasından geçirilmiş olarak getirildi. Faytonlar kalkarsa 4 ada birden felç olur. Adalar’ın başka bir geliri yok. Adaların tamamının sektörü Fayton turizminden geçiyor. Fayton olmazsa Adalar’ın hepsi felç olur. Sadece faytoncular değil, diğer esnaflar da perişan olur. Gelen yerli ve yabancı turistlerin tamamı buraya atlı Fayton için geliyor. Koşulların iyileştirilmesi lazım, modernize edilmesi lazım. Eksik ahırların tamamlanması lazım. Buraya bir tane at hastanesi yapılması lazım” diye konuştu.

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