HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulunurken dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu öz güven değil... Bu inancına sadık dava adamlarına güven... Çünkü o insanlar Yenikapı'ya mitinge değil, görevlerine koşuyorlar... Helal olsun sana İstanbul... Gelmiş alanı doldurmış ama hala geliyorlar... Titretiyorsun İstanbul..." sözlerine yer verdi.

İşte Melih Gökçek'in mesajı;

melih gokcek


PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Malkara'da yağmurun ardından çıkan kurbağalar şaşırttıMalkara'da yağmurun ardından çıkan kurbağalar şaşırttı
Durağan'ı sağanak vurdu, hastaneyi su bastıDurağan'ı sağanak vurdu, hastaneyi su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ak parti Yenikapı AK Parti Yenikapı mitingi Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat ç

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Söyleyecek söz yok Melih herşeyi çok güzel izah etmiş geçen gün uçurumdan atlayıp intihar eden koyunlar gibi miting alanına gitmişler yani düşünce mantık yok.
şampiyon galatasarayy????????
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.