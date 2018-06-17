Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde açıklamalarda bulunurken dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu öz güven değil... Bu inancına sadık dava adamlarına güven... Çünkü o insanlar Yenikapı'ya mitinge değil, görevlerine koşuyorlar... Helal olsun sana İstanbul... Gelmiş alanı doldurmış ama hala geliyorlar... Titretiyorsun İstanbul..." sözlerine yer verdi.
İşte Melih Gökçek'in mesajı;
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