HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.  (FOTOĞRAF) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura kararlarını imzaladı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozduTürkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu
Çanakkale'de çevrecilerden 'Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı' tepkisiÇanakkale'de çevrecilerden 'Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Devirli ikramiyeyi kazandıracak numaralar belli oldu!

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Devirli ikramiyeyi kazandıracak numaralar belli oldu!

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye-ABD krizine neden olan rahip Andrew Brunson sessizliğini bozdu

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

Bülent Arınç'tan ABD'nin yaptırım kararı hakkında açıklama

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

CHP'li Muharrem Erkek: Kurultay için yeterli imza yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.