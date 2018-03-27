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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 00.00'da Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki temaslarını tamamlayarak, yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR" saat 00.00'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Ankara'ya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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