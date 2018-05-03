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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 23:08 | Son Güncelleme

Erdoğan, Güney Kore'deki programlarını tamamlayarak, özel uçak "CAN" ile saat 22.30'da Türkiye'ye geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki temaslarının ardından yurda döndü.

Özel uçak "CAN" ile saat 22.30'da Güney Kore'nin başkenti Seul'den Türkiye'ye gelen Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yurda döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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