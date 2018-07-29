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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 03:51 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Zambiya'dan özel uçak "TUR" ile saat 03.10'da Ankara'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 03.10'da Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Ankara'ya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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