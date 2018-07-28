Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da

Cumhurbaşkanı seviyesinde Türkiye’den Zambiya’ya yapılan bu ilk ziyaretin esasen tarihi bir nitelik taşıdığını dile getiren Erdoğan, bu tarihi ziyaretin ruhuna uygun şekilde şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.

LUSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk firmaları elektrik santrali, baraj, altyapı, yol, konut gibi büyük müteahhitlik işlerinde uluslararası seviyede tecrübe ve prestij sahibidir. Zambiya’da açılacak ihalelere katılarak başarılı olacaklarına ve bu işlerdeki standardın yükseltilmesine katkıda bulunacaklarına eminim." dedi.

İkili görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin genel bir değerlendirmesinde bulunduklarını belirten Erdoğan, "Zambiya bağımsızlığını kazandığı günden bu yana demokratik kurumları, barış ve istikrar ortamı, kalkınma hamleleri ve önemli potansiyeliyle Afrika ülkeleri içinde model ülke olmayı sürdürmektedir. Zatı devletlerinin dirayetli liderliğinin bu başarı da önemli bir payı var." diye konuştu.

Zambiya’yı ikili ilişkileri çeşitlendirip geliştirebilecekleri dost bir ülke, siyasi ve ekonomik ortak olarak gördüklerine işaret eden Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, her türlü alanda iş birliğini daha da ilerletmeye hazır ve kararlı olduklarını bildirdi.

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- "Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz"

Başkan Erdoğan, "Bugün çok hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Bugün imzalayacağımız anlaşmalara farklı bir önem atfediyorum. Farklı alanlarda 12 anlaşma imzalayacağız, bu ilişkilerimizin özellikle inşa edileceği ahdi altyapıyı kuvvetlendirmek için önemli bir gösterge." dedi.

TBMM’de Zambiya Dostluk Grubu bulunduğunu ve dostluk grubunun yeni üyelerini de en kısa zamanda belirleyeceklerini söyleyen Erdoğan, Zambiya Ulusal Meclisinde de bir dostluk grubu oluşturulmasını özellikle beklediklerini, böylece parlamentolar arası ilişkilerin düzenli ve sağlam bir çerçevede ilerletilebileceğini vurguladı.