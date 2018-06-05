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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 23:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, maden işçileriyle iftarda bir araya geldi: (2) - "Kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekte kararlıyız. Vakit Türkiye vakti ile birlikte, vakit kömür vakti de demeye hazırlanıyoruz" - "Amerika'da, Avustralya'da kişi başına günlük 11 ton üretim yapılırken bu rakamın ülkemizde 1,5 tonda kalmasına gönlümüz razı değil. Aynı miktarda kömürü daha fazla kişiyle değil, daha çok kömürü daha çok istihdamla çıkartmayı hedefliyoruz" - "Biz terör örgütleriyle mücadele edenleri istiskal etmek bir yana daha büyük mücadeleler, daha büyük başarılar, daha büyük zaferler için desteklemeye devam edeceğiz"

ZONGULDAK (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekte kararlıyız. 'Vakit Türkiye Vakti' ile birlikte, 'vakit kömür vakti' de demeye hazırlanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden işçileri ile Dedeman Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, insanın her yerde olduğu gibi kömür konusunda da belirleyici faktör olduğuna işaret etti.

Madencilerin alın teri, emeği, katkısı, aklı ve tecrübesi olmadan hedeflerine ulaşamayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bunun için de sektörü insan odaklı, insan güvenliği merkezli bir şekilde yapılandırmaya karar verdik." diye konuştu.

Erdoğan, 5 bin kişilik bir caminin yapımına devam ettiklerini ve bitecek caminin Zonguldak'a bambaşka bir hava vereceğini bildirdi.

Bilimi ve teknolojiyi ön plana çıkartacaklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilimin ve teknolojinin günümüzde ulaştığı seviyeyi bu sektörde kullanmadan ekonomik ve güvenli üretim yapamayacağımızı biliyoruz. Artık madenlerimizi yürek burkan kazalarla değil, en ileri tekniklerle yapılan üretim modelleriyle konuşmak, tartışmak istiyoruz. Amerika'da, Avustralya'da kişi başına günlük 11 ton üretim yapılırken bu rakamın ülkemizde 1,5 tonda kalmasına gönlümüz razı değil. Aynı miktarda kömürü daha fazla kişiyle değil, daha çok kömürü daha çok istihdamla çıkartmayı hedefliyoruz. Maden sahalarını mavi, sarı, kırmızı olarak risk gruplarına ayırarak denetimlerini de ona göre yapacağız. Tüm bu süreçleri şeffaf bir şekilde yürüterek kömürü ülkemizin yeni milli güç kaynaklarından biri haline dönüştürmekte kararlıyız. 'Vakit Türkiye Vakti' ile birlikte, 'vakit kömür vakti' de demeye hazırlanıyoruz."

Huzurun, güvenin, kalkınmanın ve demokrasinin temel şartının istikrar olduğunu vurgulayan Erdoğan, güven ve istikrarın sihirli kelimeler olduğunu, kendilerinin 16 yıl önce bu iki kavramla yola çıktıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin son 16 yılda 3,5 kat büyüyebilmesini güven ve istikrar ortamının sürekliliğine borçlu olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu ortam öylesine güçlü bir zemine oturmaktadır ki son 5 yılda ardı ardına yaşadığımız terör saldırıları, sosyal ve siyasi kaos denemeleri dahi istikrarımızı bozamadı." şeklinde konuştu.

Erdoğan, güven ve istikrar ortamının kökleşmesine katkı sağlayacağına inandıkları için cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda ısrarcı olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"24 Haziran'da gireceğimiz seçimler yeni sistemin ilk meyvelerini verecektir. Biz güven ve istikrar ortamı konusunda ne kadar hassas ve ısrarcıysak birileri de kaos çıkarma, ülkemizi yeniden eski günlerine döndürme konusunda o derece azimli gözüküyor. Öyle ki biz 'yapacağız' diyoruz, onlar sadece 'yıkacağız' diyorlar. Biz 'ileriye gideceğiz' diyoruz, onlar tek parti CHP'si dönemine dönmenin hayalini kuruyor. Biz 'demokrasi' diyoruz, onlar yeni sistemi kendi diktatörlüklerini kuracakları bir düzen olarak tasavvur ediyor.

Yani bizim Afrin'deki kahramanımız, kahraman komutanımız Metin Temel Paşa ile ilgili 'Ben apoletlerini sökeceğim, geldiğim günün hemen ertesinde' diyor. Sen zaten gelecek değilsin de aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Senin zaten böyle bir durumun yok, haddini bil. Ama bu millet, benim tanıdığım bu aziz millet, 24 Haziran'da teröre ve teröristlere karşı kahramanca mücadele veren komutanıma ve heyetine, gidip teröristi cezaevinde ziyaret eden Bay Muharrem, sana 24'ünde gereken dersi verecektir. 'Terörist' diyorum, niye? Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan odur da onun için. Şimdi onu gidiyor, zannediyor ki 'ben onu ziyaret edersem cumhurbaşkanı olacağım' bu millet sana bunu yedirmez."

Seçim vaatlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kalkınma, büyüme, gelişme diyoruz, onlar 'devam edenleri durduracak, yenilerini iptal edeceğiz' diyorlar. Evet, evet yanlış duymadınız, bu ülkede seçim vaadi olarak tüm yatırımları durduracağını söyleyen adaylar var. Siz de duyuyorsunuz değil mi? Televizyonlarda falan dinliyorsunuz. Bu ülkede bölücü terör örgütüne kan kusturan komutanlarımızı apoletlerini sökmekle tehdit edenler var. Bu ülkede nasıl olsa yapmak zorunda kalmayacağını bildiği için hesapsız, kitapsız atıp tutanlar var.

Biz yatırımları durdurmak bir yana tam tersine iki katına, üç katına, beş katına, mümkünse on katına çıkartacağız diyoruz. Ancak bu şekilde Zonguldak'taki madencimizin ekmeğini büyütebiliriz, ancak bu şekilde nafakasını binlerce derecelik fırınların karşısında demir üreterek çıkartan işçimizin emeğinin karşılığını verebiliriz. Ancak bu şekilde tarlasında mahsulünün bereketi için dua eden çiftçimize alın terinin karşılığını sunabiliriz. Ancak bu şekilde her zaman besmeleyle açtığı dükkanında, atölyesinde emek veren esnafın hakkını verebiliriz. Biz terör örgütleriyle mücadele edenleri istiskal etmek bir yana daha büyük mücadeleler, daha büyük başarılar, daha büyük zaferler için desteklemeye devam edeceğiz. Sizlerden 24 Haziran'da tercihinizi yaparken işte tüm bunları göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum."

Erdoğan, konuşmasının sonunda teşrifleri için tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Şurada kalan 19 günde kapı kapı dolaşarak tüm dostlara ama Zonguldak'ta ama Zonguldak dışında haberleşmek ve onlara da istikametlerinin ne olduğunu bildirmeniz lazım. Hedef cumhurbaşkanlığında şahsıma, parlamentoda inşallah AK Parti'ye oyları vermek suretiyle güçlü bir geleceğe hazırlayalım diyorum." diye konuştu.

(Bitti)

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