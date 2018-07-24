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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,  Angola Büyükelçisi Patricio'dan güven mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:15 | Son Güncelleme

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio, güven mektubu takdim etti.

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-Güven mektubu takdiminden genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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