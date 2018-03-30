Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bursa brinfingi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göreve başladığı 5 aylık sürede yapılan hizmetlerle alakalı 1 saatlik brifing verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göreve başladığı 5 ay boyunca yapılan hizmetler hakkında 1 saat brifing verdi. Sıcak ortamda geçen buluşmada Aktaş, yapılan çalışmalar, Mali durum, devam ve iptal edilen projeler, ulaşım, kentsel dönüşüm hakkında Erdoğan’a detaylı bilgiler verdi. Aktaş’tan Bursa hakkında bilgiler alan Erdoğan, yüksek ve yoğunluğu arttıran kentsel dönüşümlere izin verilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Bundan sonraki süreçte hafif raylı sistem yapılmamasını dile getiren Erdoğan, ulaşımla alakalı metro veya metrobüs alternatiflerinin değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. Bunun üzerine Aktaş, "Bu konularla ilgili alt yapı yatırımları genel müdürlüğümüz ile süreçleri takip ediyoruz. Mali durum ile ilgili büyük ölçekli altyapı yatırımları konusunda Ankara’nın desteğine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Bursa’ya övgü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bursa’dan genel olarak son dönemlerde güzel şeyler duyduk. Başbakan Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Başkanının uyumunun tüm teşkilata yayılmasından büyük memnun olduk. 2019’a güçlü bir şekilde girmek istiyoruz ve daha fazla çalışılması gerekiyor. Bursa’daki kentsel dönüşüm uygulanmalarından, ulaşımdaki düzenlemelere kadar her konuyu yakından takip ediyoruz. Gelişmelerden memnunuz" diye konuştu.

Başkan Aktaş ise, görüşmenin ardından şu ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı:

"Yaklaşık 5 ay önce olurlarıyla hizmete başladığım Bursa’mızla ilgili cumhurbaşkanıma 1 saat bilgi verdim. Cumhurbaşkanımız, ’Mütevazi olacağız ve gece gündüz çalışacağız. Ulaşım ve kentsel dönüşüm öncelikli 2 konumuz. Bursa’da güzel şeyler oluyor’ dedi."