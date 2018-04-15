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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için Türkiye turuna çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 08:58 | Son Güncelleme

DSP’nin, 2010 yılında genel başkanlığına aday olan ancak seçimi kazanamayan Erol Özavcı, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla 5.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için Türkiye turuna çıktı

DSP’nin, 2010 yılında genel başkanlığına aday olan ancak seçimi kazanamayan Erol Özavcı, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek amacıyla 5. kez Türkiye turuna çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla kaplı aracıyla Türkiye turuna çıkan ve Kayseri’ye ulaşan Erol Özavcı; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermek ve devletin, milletin bekası için 5. kez Türkiye Turu’na çıktığını söyledi. Özavcı; "2010 yılında Demokrat Sol Parti’nin Genel Başkan adayıydım. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza destek vermek için devletimizin, milletimizin, bayrağımızın bekası için 5. defa Türkiye turu yapmaktayım. Tura ben Şırnak’tan başladım. Oradaki vatandaşların Cumhurbaşkanımıza selamlarını iletmekteyim" dedi.
Ulaştığı şehirlerde kendisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yoğun ilginin olduğunu da kaydeden Erol Özavcı; "2 Nisan’da başladım 4 ay sürecek. İnşallah Ramazan ayında bir ara vereceğiz. Öyle bir ilgi vardı ki Cumhurbaşkanımıza ve bu yüzden de bana ilgi gösterdiler. Beni yolda durdurup Cumhurbaşkanımızın resmini öptüler. Benimle fotoğraflar çekindiler. Şırnak ve Mardin gibi yerlerde bana şunu söylediler: ’Devletin varlığını yeni yeni anlıyoruz.’ Çünkü daha önce devlet içerisinde devlet vardı. Bugün devlet içinde bir devlet yok. Sadece bir devlet vardır" ifadelerini kullandı.
Özavcı turuna devam etmek için kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için Türkiye turuna çıktı

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