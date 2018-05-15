Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiire yasak

BERLİN (AA) - Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesi’nin kararını onadı.
Mahkemenin kararında, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin 10 Şubat 2017'de verdiği kararın onandığı belirtilerek, Böhmermann'ın bir televizyon programında okuduğu şiirin bazı bölümlerini tekrarlamasının yasaklandığı bildirildi.
Kararda, yasaklanan bölümlerin kişisel onura saldırı teşkil ettiği ve o nedenle bu bölümlerin yasa dışı olduğu kaydedildi.
Mahkemenin, hem Böhmermann'ın Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin kararının temyiz başvurusunu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Böhmermann'a şiirde kendisiyle ilgili tüm ifadeleri yasaklama hedefiyle yapılan yasal talebini reddettiği belirtildi.
Kararın temyiz edilebileceği bilgisi paylaşıldı.
Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okumuş, Türkiye komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.
Ayrıca Böhmermann hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'nın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.
ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
BMGK'da İsrail kavgası: Hangi ülke ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Okuyucu Yorumları 0 yorum