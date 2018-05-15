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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiire yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:18 | Son Güncelleme

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin kararını onadı

BERLİN (AA) - Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan Hamburg Eyalet Mahkemesi’nin kararını onadı.

Mahkemenin kararında, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin 10 Şubat 2017'de verdiği kararın onandığı belirtilerek, Böhmermann'ın bir televizyon programında okuduğu şiirin bazı bölümlerini tekrarlamasının yasaklandığı bildirildi.

Kararda, yasaklanan bölümlerin kişisel onura saldırı teşkil ettiği ve o nedenle bu bölümlerin yasa dışı olduğu kaydedildi.

Mahkemenin, hem Böhmermann'ın Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin kararının temyiz başvurusunu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Böhmermann'a şiirde kendisiyle ilgili tüm ifadeleri yasaklama hedefiyle yapılan yasal talebini reddettiği belirtildi.

Kararın temyiz edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okumuş, Türkiye komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

Ayrıca Böhmermann hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'nın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de şiirin bazı bölümlerinin tekrarlanmasını yasaklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hakaret içeren şiir Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi Jan Böhmermann

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