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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 12:59 | Son Güncelleme

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlarla başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 6 bin 80 lira adli para cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlarda başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 6 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Tolga İnci katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Şule Işın, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Mustafa Işık'ın avukatı Aysu Yamaner de, sanığın kendi sayfalarında yaptığı paylaşımların dava konusu olduğunu kaydederek, cezalandırılmasını istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Tolga İnci'yi "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 304 gün adli para cezasına çarptırdı. Cezayı günlüğü 20 liradan 6 bin 80 liraya çeviren mahkeme, para cezasının da 20 eşit taksitte ödenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediği için bu hükmün uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, sanık İnci'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan ise beraatine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Tolga İnci'nin suç tarihinde yöneticiliğini yaptığı "karikateist" ve "ateizm okulu" Facebook sayfaları ile şahsi hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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