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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 14:06 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’da hediye edilen 3 yavru aslan için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hazırlıklar başladı. Aslanlar için hazırlık yapılan hayvanat bahçesi havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta bazı temaslarda bulunmak üzere Sudan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından 3 yavru aslan hediye edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aslanların GaziantepHayvanat Bahçesi'ne götürülmesi talimatını vermişti.

Gaziantep'e getirilecek 3 yavru aslan için Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde hazırlıklar başladı. Dünyanın dördüncü, Avrupa'nın ise üçüncü büyük hayvanat bahçesinde bulunan barınaklar, hayvanların yaşlarına ve doğal koşullarına göre özel hazırlanıyor. Sudan'dan getirilen 3 yavru aslan da doğal ortamı aratmayacak koşullarda, hayvanat bahçesinde bulunan 5 aslanla birlikte kalacak.

Cumhurbaşkanına hediye edilen aslanları Gaziantep'te bakmaktan mutluluk duyacaklarını söyleyen Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, “300 tür olmak üzere toplamda 7 bin 500 hayvanın bulunduğu hayvanat bahçemizi 2017 yılında 3 buçuk milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler şimdiden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarını soruyor" dedi.

Güneşli havanın tadını çıkararak hayvanat bahçesini gezen ziyaretçiler ise Cumhurbaşkanına hediye edilen aslanların Gaziantep’e getirilmesini gurur verici bulduklarını söyledi. (İHA)

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Sudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yavru aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesi

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