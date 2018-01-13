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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:32 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Sudan Devlet Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği aslanlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği 4 aslan, Gaziantep'teki yeni yuvalarına yerleştirildi.

13-15 aylık 2 dişi, 12-18 aylık 2 erkek aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programla basın mensupları ve ziyaretçilere tanıtıldı. Dişi aslanlara Nil ve Sultan, erkek aslanlara ise Sudan ve Sevakin isimleri verildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Yusuf Kılıç'ın haberine göre; 1,5 milyon metrekare yeşil alanda yaklaşık 400 türde 10 bin hayvana ev sahipliği yapan dünyanın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin de en büyük Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Aslan sayısı 8'e yükseldi.

Tanıtım programında bir konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüce Allah'ın doğayı insanlara emanet ettiğini belirterek, "Sudan Cumhurbaşkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanı, Cumhurbaşkanımız Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Önce arkadaşlarımız Sudan'a gitti. Aslanları kargo uçağıyla direkt olarak Gaziantep'e getirdiler. 2 gün önce aslanlar buraya ulaştı. Onların bakımlarını yaptık, rahatlattık. Lansman için buradayız. Biz onları Reis'in aslanları olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede, isimlerini bildirdi. Dişi aslanlara Nil ve Sultan, erkeklere ise Sudan ve Sevakin isimlerini verdik" dedi.

Türk halkını yılda 3,5 milyon ziyaretçisi olan hayvanat bahçesine "Reis'in aslanları"nı görmeye davet eden Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla kendisine emanet edilen hediyesine nasıl güzel baktığımızı görmek üzere buraya davet ediyorum" diye konuştu. Tanıtım törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte bir çok davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Aslan Sudan

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