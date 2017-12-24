Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi.
ASLAN YAVRUSU HEDİYE EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir tarafından aslan yavrusu hediye edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modawi ile görüştü.
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