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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 21:20 | Son Güncelleme 4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından aslan yavrusu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan'da, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından yüksek devlet nişanı takdim edildi.

ASLAN YAVRUSU HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir tarafından aslan yavrusu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan'ın başkenti Hartum'da Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modawi ile görüştü.

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Aslan cumhurbaşkanı hediye Sudan Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
aslan yavrusu ne la. sapı pezvnkler havvanı annesinden ayırmış getirmişler.
Sudan, Bangladeş ve de Katar.Hepsi bu kadar. Başka ne gelen var ne giden. Yazık.Hem de çok yazık. Sen sabaha kadar anlat, bağır çağır. Sadece tribünlerden alkış alırsın ama bir bakmışsın 3ncü lige düşmüşsün. Tıpkı şu andaki gibi.
Dünya siyasetinden anladıgında anca bu kadar olur senin erdogan düşmanlıgı kör etmiş gözlerini az dünyadan gazete yorum ve makaleler oku...
AHA BİZE BİR MASRAF KAPISI DAHA ÇIKTI. VERGİLERE ZAM
tek değil çift olsa idi nesli çoğalırdı. ALLAH kimseyi yalnız bırakmasın. biraz insanlık lütfen.
cimbomlu yapti reisi
Aslan gibi adama aslandan baska daha guzel hediye ne olabilir ki
yorumlara bakiyorumda ne çok hain varmış?
Bir hayvanı doğal yaşadığı özgür ortamlardan alıp kafeslere konuldu mu içim acıyor. Allah onu kendi doğal ortamında yaşasın diye yaratmış. Başkalarının zevk ve eğlencesi için değil. İnşallah en kısa zamanda doğal ortamına salıverilir.
yazık annesinden ve doğal ortamından kopardılar keşke teşekür edip iade ettse
Aslan parçasısın demek istemiş.anlamlı en güzel hediye..
bebek aslan ne yavvv. kartal olsun.
diktator meslektaşına hediye getirmiş ne var bunda
geri kalmış ortaçağ kafası
çölden kapıp getirmişler aslan yavrusunu hehehehe. serseriler bunlar ya
AMAN DÜŞMESİN SAKIN!
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