HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfredenlere gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği miting öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin düzenlediği miting öncesi bir eğlence merkezinde oturan gruptan 4 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 4 şüpheli kamera kayıtlarından belirlendi.

Zanlılar, "devlet büyüklerine hakaret" suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

PARTNERTatile devamTatile devam
KKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğulduKKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğuldu
Turkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındıTurkish Kargo ile Tahran'a 16 aylık 3 zürafa taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
chp miting Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan HAKARET izmir

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Öyle bir şey yaparken yakalandı ki!

Ege Denizi'nde Türk kaptana ateş açıldı!

Ege Denizi'nde Türk kaptana ateş açıldı!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

24 Haziran seçimleri öncesi başkentte operasyon!

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Pes dedirten savunma! 'Benim param ile sevgilisine araba aldı'

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Kayıp Leyla olayında yeni gelişme! İşte son durum

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

Aydoğan Vatandaş ABD'de ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.