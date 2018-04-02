Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otizmli öğrencilerden mehteranlı karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, İstanbul'dan dönüşünde Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile Avrupa ve dünya şampiyonu otizmli özel sporcular karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile Avrupa ve dünya şampiyonu otizmli özel sporcularla bir araya geldi.
Öğrencilerin gerçekleştirdiği mehter takımı gösterisini eşi Emine Erdoğan ile izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman mehter marşına eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendiren öğrenciyle de şarkı söyledi.
Erdoğan ve öğrenciler, "Engelliler Türk tarihine sahip çıkıyor" yazılı pankart önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Karşılamada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya da yer aldı.
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'da gündem oldu
Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum